PFDK'dan 6 Süper Lig Kulübüne Ceza

PFDK; Galatasaray ve Gaziantep FK, Beşiktaş, Konyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Eyüpspor'a ceza verdi. İşte tüm cezalar...

PFDK'dan 6 Süper Lig Kulübüne Ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezaları duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray ve Gaziantep FK'ye, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapatma cezası uygulandığı belirtildi.

Beşiktaş ve Konyaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle kısmi tribün kapatmanın yanı sıra siyah-beyazlılara 1 milyon 98 bin, yeşil-beyazlılara ise 468 bin lira para cezası kesildiği aktarıldı.

Trabzonspor'a, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı 168 bin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle de 570 bin lira para cezası kesen kurulun, bordo-mavililere kısmi tribün kapatma cezası da verdiği kaydedildi.

Kurulun, Fenerbahçe'ye ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmı tribün kapatmanın yanı sıra taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle de 336 bin lira para cezası uyguladığı ifade edildi.

Öte yandan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş'a 1 resmi müsabakadan men cezası uygulayan kurulun, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'a ise ceza vermediği belirtildi.

7 Süper Lig Kulübü, PFDK'ya Sevk Edildi7 Süper Lig Kulübü, PFDK'ya Sevk EdildiSpor

Kaynak: AA

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