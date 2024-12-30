Halil Umut Meler de Suudi Arabistan Yolcusu

Körfez Ulusları Kupası'nın yarı finalinde Suudi Arabistan ile Umman arasında 31 Aralık Salı günü oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'teki Ardiya bölgesinde bulunan Jaber Al-Mubarek Al-Hamad Stadı'nda oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal olacak.

Yakın zamanda Galatasaray ve milli takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim Suudi Arabistan Ligi'nin Al-Shabab takımını çalıştırmaya başlamıştı.

Kaynak: AA