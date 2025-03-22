Sakal-ı Şerif'e Kartepe'de Yoğun İlgi

On bir ayın sultanı Ramazan nedeniyle Sakal-ı Şerif Kartepe'de ziyarete sunuldu. İslam dünyası için manevi anlam taşıyan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sakal-ı Şerif'e Kartepe'de Yoğun İlgi

Ramazan Ayı’nın manevi huzur ve anlam yüklü atmosferi çerçevesinde, Kartepe Belediyesi özel bir etkinlik düzenleyerek Kent Meydanı’nda bulunan Sanat Evi’nde Sakal-ı Şerif’i halkın ziyaretine açtı.

Sakal-ı Şerif'e Kartepe'de Yoğun İlgi - Resim : 1 Kıymetli emanetin ziyareti, düzenlenen Ramazan ayı etkinliklerine ayrı bir boyut katarken, Kartepeliler tarafından da yoğun ilgi ve saygıyla karşılandı.

Sakal-ı Şerif'e Kartepe'de Yoğun İlgi - Resim : 2Sakal-ı Şerif’in sergilenmesi, yalnızca manevi duyguları pekiştirmekle kalmadı, aynı zamanda vatandaşların Ramazan ruhunu daha derinlemesine hissetti.

Sakal-ı Şerif'e Kartepe'de Yoğun İlgi - Resim : 3Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Kartepe Sanat Evi'nde sergilenen Sakal-ı Şerif'i yerinde ziyaret etti.

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Kaynak: İHA

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