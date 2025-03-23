İmamoğlu'nun Sağ Kolu Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik olarak başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğun 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

19 Mart Çarşamba günü yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 92 kişi, emniyet ifadelerinin tamamlanmasının ardından, dün akşam saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen isimlerden biri olan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

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Kaynak: Haber Merkezi