Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkiler Peş Peşe Geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) "ihale ve yolsuzluk" ile "kent uzlaşısı" kapsamında "terör" soruşturması başlatıldı.

Soruşturmalar kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı aday adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 91 kişi gözaltına alındı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 91 isim tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İmamoğlu, "yolsuzluk soruşturması" kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Siyasilerden tepkiler peş peşe geldi.

'KARAR YOK HÜKMÜNDE'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin, “Bu millet, sandıkta yenemediğiniz Ekrem İmamoğlu’nu yargı darbesiyle durdurmanıza izin vermeyecek. Bu karar yok hükmündedir” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Sandıkta yenemediğini mahkemeyle yendiklerini sanıyorlar” dedi.

CHP: MÜCADELEYE DEVAM

Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

'KAYBETTİĞİNİZİN FARKINDA DEĞİLSİNİZ'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararı üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Güzel ülkemize yazık ediyorsunuz. Soruşturma usul ve esaslarını yok sayarak, adalete güveni yok ederek, yargıyı araçsallaştırarak elde edeceğiniz tek şey daha fakir ve daha mutsuz bir Türkiye olur. Gençlerimizin umutlarını, ülkemizin geleceğini bir inat uğruna, iktidarınızı korumak için heba edemezsiniz. Bugün istediğinizi elde etmiş gözükebilirsiniz ama kaybettiğinizin farkında bile değilsiniz. Üstelik sadece kendinize değil, hepimize kaybettiriyorsunuz. Meşru zeminde anayasal hakkını kullanarak bu sürece itiraz eden, yapılanları reddeden her bir vatandaşımızın da sağduyuyu elden bırakmamasını rica ediyorum.”

'KAYBEDECEKSİN'

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Recep Tayyip Erdoğan; sırf sana karşı seçimi kazanabilir diye Avrupa’nın en büyük kentinin belediye başkanını tutuklatmayı göze alıyorsun. Herkes, her şeyin farkında. Sen güçlü değilsin. Kaybedeceksin" dedi.

'BEYHUDE ÇABANIZ SONUÇ VERMEYECEK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut X hesabından yaptığı açıklamayla tutuklama kararına şöyle tepki gösterdi:

"Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşları, kurgulanmış bir davayla, siyasallaştırılmış yargı kumpasıyla, hukuksuzca tutuklanmıştır. Siyasi ihtiraslarıyla bugün bu siyasi kumpası kuranlar bu utanç verici karara imza atanlar yarın bağımsız bir yargı önünde hesap verecek, demokrasi tarihimizde de utançla hatırlanacaktır. Masa başı oyunlarıyla halkın iradesini gasp eden, demokrasiye darbe niteliğindeki bu karar halkın vicdanında yok hükmündedir. Beyhude çabanız sonuç vermeyecek. Kaybedeceksiniz!"

'İMAMOĞLU HALKIN İRADESİDİR'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke daha sürüldü. 16 milyon İstanbullunun oyuyla seçilen, Ekrem İmamoğlu hukuk ayaklar altına alınarak Saray talimatıyla tutuklandı. Ekrem İmamoğlu halkın iradesidir. Halk iradesine darbe vurulmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.