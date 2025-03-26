Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkan Vekili Belli Oldu
Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yerine başkan vekili seçimi tamamlandı. CHP’li Belediye Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi, başkan vekili seçildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı.
Beylikdüzü Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi başkan vekili olarak seçildi.
Belediye başkan vekilliği için yapılan seçimde, CHP Grubu Önder Serkan Çebi’yi aday gösterirken, AKP Grubu ise Özlem Bilgiş’i aday göstermişti.
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Kaynak: Haber Merkezi
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