Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkan Vekili Belli Oldu

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yerine başkan vekili seçimi tamamlandı. CHP’li Belediye Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi, başkan vekili seçildi.

Son Güncelleme:
Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkan Vekili Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı.

Beylikdüzü Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi başkan vekili olarak seçildi.

Belediye başkan vekilliği için yapılan seçimde, CHP Grubu Önder Serkan Çebi’yi aday gösterirken, AKP Grubu ise Özlem Bilgiş’i aday göstermişti.

İmamoğlu Görevinden Uzaklaştırıldı, İBB Başkan Vekili'nin Seçileceği Tarih Belli Olduİmamoğlu Görevinden Uzaklaştırıldı, İBB Başkan Vekili'nin Seçileceği Tarih Belli OlduSiyaset
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık TutuklandıBeylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık TutuklandıSiyaset

AYRINTILAR GELECEK…

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beylikdüzü Belediyesi CHP AKP
Son Güncelleme:
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Açıklaması: Sadece 5 Kelime Kullandı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Açıklaması: Sadece 5 Kelime Kullandı
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
İmamoğlu, CHP, Eylemler ve İmralı Süreci... AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar
ÇOK OKUNANLAR
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek Bayram Temizliği Yapacaklar Dikkat: Mali'den Yola Çıktı, Göz Gözü Görmeyecek
Kahvehanede Katliam! 17 Yaşındaki Çocuk, 2 Kişiyi Öldürdü Kahvehanede Katliam! 17 Yaşındaki Çocuk, 2 Kişiyi Öldürdü
Meclis'te Elektriğe Zam Tartışması! Zam Oranı Bile Belli: 1050 Liralık Sınır 1312 Liraya Çıkacak Meclis'te Elektriğe Zam Tartışması!