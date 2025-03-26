Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi'nde! Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Edecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için cezaevine geldi. Mansur Yavaş'ın burada Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ'ı da ziyaret edeceği öğrenildi.

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Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi'nde! Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu pek çok isim ‘yolsuzluk’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilirken, kamuoyundan tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret etti.

Yavaş’ın İmamoğlu ziyaretinin ardından Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ gibi isimleri de ziyaret edeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu İBB
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