Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi'nde! Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu pek çok isim ‘yolsuzluk’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilirken, kamuoyundan tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret etti.

Yavaş’ın İmamoğlu ziyaretinin ardından Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ gibi isimleri de ziyaret edeceği bildirildi.

Kaynak: DHA