İmamoğlu, CHP, Eylemler ve İmralı Süreci... AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar

AK Parti kurmayları, gündeme ilişkin Gerçek Gündem’in sorularını yanıtladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleşen protestolara katılımın CHP tarafından abartıldığını savunan AK Parti kurmayları şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde taşeron ve iştirak şirketleriyle birlikte çalışan kişi sayısı 61.000. Yani talimatla gelecek insan sayısı bu kadar. Bunun yanında, CHP teşkilatlarını da düşünelim: 39 ilçe, 26 belediye. Eğer gerçekten kitlesel bir katılım olsaydı, en az 500.000 kişinin orada olması gerekirdi. Ancak alanın kapasitesi belli. Biz daha önce aynı alanda 15 Temmuz anmalarını yaptık, üst üste insan yığsanız 60.000’den fazla olmaz. Dolayısıyla katılanlar ağırlıklı olarak parti mensupları ve davet edilen gruplardı. Sayılar abartılıyor."

'BU YARGININ YÜRÜTTÜĞÜ BİR MESELE'

CHP’nin yargı sürecine yönelik tutumunu eleştiren AK Partili yetkililer, bağımsız ve tarafsız yargının yürüttüğü bir süreç olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptılar:

"Eğer iddialara itiraz ediyorsanız, bunlara karşı delillerle cevap verirsiniz. Güveniyorsanız 'Bir suç unsuru ispatlanırsa istifa ederim' dersiniz. Ama bunu söylemiyorlar. Kaldı ki yargı çok titiz bir çalışma yürütmüş. 106 kişi hakkında yakalama kararı var, 92 kişi yakalanmış. 44'ü serbest bırakılmış, kimisi denetimli serbestlik almış, kimisi tutuklanmış.

Türkiye bir hukuk devleti. Niye üzerini örtmeye çalışıyorsunuz? CHP içinde birbirleriyle kavga edenlerin ortaya çıkardığı belgeler var. En son, CHP içinde bir kişinin yaptığı ses kaydı ortaya çıktı. Toplantıya katılan biri telefonu açıp kaydetmiş ve savcılığa sunmuş. Bu durumun bizimle bir ilgisi yok."

CHP'NİN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP’de yaşanan olağanüstü kurultay sürecine de değinen AK Partili kurmaylar, şu değerlendirmelerde bulundular:

"Özgür Özel, kurultayın 6 Nisan’da mevcut delegelerle toplanacağını açıkladı ve bunu Yüksek Seçim Kurulu’na bildirdi. Ancak, eğer mahkeme 38. Olağan Kongre’de yaşanan olayları, delegelere yapılan vaatleri ve iddiaları ciddi bulursa, tedbir kararı alabilir.

Mahkeme, ‘delege iradesi şaibeli hale gelmiştir’ diyerek tedbir koyarsa, mevcut yönetim geçersiz olur. Bu durumda, 45 gün içinde olağanüstü kongreyi organize etmek üzere 5 kişilik bir heyet görevlendirilir. Şu an için böyle bir mahkeme kararı yok ama deliller yeterli bulunursa süreç değişebilir."

ÖZGÜR ÖZEL’E SORUŞTURMA AÇILABİLİR Mİ?

CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ne yönelik usulsüzlük iddialarının da mahkemeye taşındığını belirten AK Partililer, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer İstanbul Kongresi iptal edilirse, toplamda 180’den fazla delegenin oyları geçersiz sayılabilir. Bu da CHP Kurultayı’nın sonucunu etkileyebilir.

Ayrıca, 2850 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi, parti içi seçimlerde usulsüzlük yapanların 1 ila 3 yıl hapisle cezalandırılabileceğini öngörüyor.”

'BİZİM GÜNDEMİMİZDE CHP YOK'

AK Partili kurmaylar, CHP içindeki tartışmalara odaklanmadıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"CHP panik içinde, günübirlik açıklamalar yapıyor. Bayram günü kahvaltı daveti veriyorlar ama Ramazan ayında olduklarını unutuyorlar.

Ayrıca, cami önlerinde içki içildiğine dair görüntüler var. Bunlar tespit edilmiş şeyler. CHP kendi içindeki sorunları çözmeye çalışacağına, bizimle uğraşıyor. Bizim gündemimiz hizmet odaklı."

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE ORTA VADELİ PROGRAM

Emekli ikramiyelerine ilişkin düzenlemenin bu hafta tamamlanmayacağını belirten AK Partililer, şu bilgileri paylaştı:

"İklim Kanunu, Ramazan Bayramı sonrasında ele alınacak. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı KHK düzenlemeleri için bayramdan sonra 30-35 maddelik bir torba yasa hazırlanacak.”

Ekonomideki dalgalanmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan AK Partili yetkililer, Orta Vadeli Program’ın işlediğini ve uluslararası piyasalarla temasların sürdüğünü vurguladılar.

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili iddialara yanıt veren AK Partililer, şu ifadeleri kullandı:

“Kendisiyle geçen hafta görüştük. Sağlığı gayet iyi. Bu tür spekülasyonlar tamamen gerçek dışı.”

CHP İLE BAYRAMLAŞMA OLACAK MI?

CHP lideri Özgür Özel’in bayramlaşma konusundaki önceki açıklamalarına göndermede bulunan AK Parti kurmayları, şu yorumu yaptı:

"Geçen bayramda ‘Birinci parti olarak benim aramam gerekir’ diyordu. Şimdi demek ki geriye düştü. Ama bizim açımızdan bayramlaşma önemlidir, küskünlerin barışması için bir fırsattır."

MECLİS’TEKİ PROTESTOLAR

CHP’nin Meclis’te yaptığı protestoları önemsemediklerini belirten AK Partili yetkililer, şu açıklamayı yaptı:

"Masalara vursunlar, kürsüyü işgal etsinler, fark etmez. Biz işimize bakıyoruz. Meclis, savaş dönemlerinde bile çalıştı. Şimdi bir dava açıldı diye Meclis duracak değil."

DEM PARTİ VE İMRALI SÜRECİ

DEM Parti’nin İmralı sürecine yönelik açıklamalarına da değinen AK Partililer, şu ifadeleri kullandılar:

"Bu süreç, DEM Parti’ye bağlı değil. Kendi ifadeleriyle ‘iradenin adresi Öcalan’dır’ dediler. Ancak Öcalan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir mahkumdur.

PKK içinde farklı gruplar var, bu yüzden direnç de gösteriliyor. Çünkü sadece ideolojik değil, ekonomik bir yapıdan bahsediyoruz. PKK, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçlarla milyarlarca dolarlık bir kara para ağı yönetiyor. Bu paranın nasıl paylaşılacağı bile bir mücadele konusu.

Öcalan’ın silah bırakma çağrısı en üst düzeyde bir barış çağrısıdır. İkinci bir çağrıya gerek yok."

Kaynak: Haber Merkezi