Özgür Özel Tek Tek Talimat Verdi! CHP’li Belediyelerden Radikal Medya Kararı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugünkü grup toplantısında, başlattıkları boykot seferberliğini yineledi. CHP’li belediyeleri uyaran Özel, İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Demirören Haber Ajansı (DHA) aboneliklerini sonlandırmalarını istedi. Özel’in talimatı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, belediyelerin aboneliklerini sonlandırılacağını açıkladı.

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Özgür Özel Tek Tek Talimat Verdi! CHP’li Belediyelerden Radikal Medya Kararı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştirilen grup toplantısında, dün Saraçhane’de başlattıkları boykot seferberliğine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Saraçhane eylemlerini görmezden gelen medya gruplarına ve iktidara yakın firmalara boykot çağrısını yineleyen CHP lideri Özel, “Bundan sonra da bir tarafsız bu yayınları takip eden ve bunlarla ilişkili firmaların boykotu için gerekli bilgilendirmeyi yapan 'boykot var' sitesini hep birlikte takip edeceğiz” dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE TALİMAT VERDİ

CHP’li belediyeleri boykota ilişkin uyaran Özel, “Buradan İhlas Haber Ajansı'na ve DHA'ya abone olan bütün belediyelerimizi uyarıyorum, aboneliklerinizi derhal iptal ediyorsunuz, derhal iptal ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

KARARI BURHANETTİN BULUT DUYURDU

Özel’in talimatı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'li belediyelerin İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Demirören Haber Ajansı (DHA) aboneliklerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Daha önce de bazı CHP'li belediyeler benzer adımlar atmış ve medya kuruluşlarıyla olan aboneliklerini sonlandırmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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