Mersin'de 1 Haftalık Şüpheli Bilançosu: 835 Kişi Geldi

Mersin Valiliği, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 835 şahsın yakalandığını duyurdu. Kimlik kontrollerinde tespit edilen 22 yabancı ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne gönderildi.

Mersin'de 1 Haftalık Şüpheli Bilançosu: 835 Kişi Geldi

Mersin'de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 835 kişinin yakalandığı bildirildi.

Mersin'de 1 Haftalık Şüpheli Bilançosu: 835 Kişi Geldi - Resim : 1

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı. Mersin’in huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise 173 şüpheli yakalanırken, bunlardan 17'si tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 319 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 kilo 879 gram bonzai, 181 gram metamfetamin ve 4 kilo 188 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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