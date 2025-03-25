Mersin'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Mersin'in Tarsus-Çamlıyayla kara yolu Ulaş bölgesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Mersin'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Mersin'in Tarsus-Çamlıyayla kara yolu Ulaş bölgesinde R.A. yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen F.İ. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ağır hasar alan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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