AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş Hayatını Kaybetti

AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve Ulaşlı eski Belediye Başkanı Burhan Abiş, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

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AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş Hayatını Kaybetti

AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve Ulaşlı eski Belediye Başkanı Burhan Abiş (79), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Evli ve dört çocuk babası olan Abiş’in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanı'mız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş hareketinin öncülerinden, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, değerli Burhan Abiş ağabeyimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış, hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yad edilecektir. Rabbim, mekanını cennet, makamını ali eylesin." dedi.

Abiş, 1986-1994 yılları arasında Gölcük ilçesinde kapatılan beldelerden Ulaşlı’nın belediye başkanlığını yapmıştı.

Kaynak: AA

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AKP Recep Tayyip Erdoğan Numan Kurtulmuş
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