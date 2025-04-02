Özgür Özel'den TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Sert Yanıt: Kime Hizmet Ediyorsun?

2 Nisan tarihindeki ekonomik boykot çağrısının yankıları sürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "boykot" çağrılarına tepki göstererek, "Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalı" dedi.

Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır."

YANIT GECİKMEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Hisarcıklıoğlu'na yanıt gecikmedi. Özel, Hisarcıklıoğlu'na "Şirketleri siyasi tartışma içine sokan da yok. Sen bu yorumla kime hizmet ediyorsun? Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor. Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak" dedi.

Özel'in verdiği yanıt şöyle:

"Başkan; Yatırım yapanla, istihdam sağlayanla derdimiz yok. Şirketleri siyasi tartışma içine sokan da yok. Sen bu yorumla kime hizmet ediyorsun? Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor. Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Attığın tweeti yorumlara açacak cesaretin yok, neden, kimden korkuyorsun?

Sen sözde gücünü nereden alıyorsun? Biz senin Birliğinde senden güçlüyüz. Üyelerinin önemli bir çoğunluğu bizimle. Çünkü ahlaki üstünlük bizde. Çünkü biz haklıyız. Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin? Biz haklının yanındayız. Biz kazanacağız. Sen ve senin anlayışın kaybedecek…"

Kaynak: Haber Merkezi