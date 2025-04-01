Bakan Bolat: Boykot Nedeniyle Maddi Kaybı Olan Dava Açabilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot açıklamalarında bulunmuş ve çok sayıda markayı işaret etmişti. Türkiye, 2 Nisan’da gerçekleşecek tüketim boykotunu konuşuyor. Sosyal medyada hızla yayılan boykot çağrısına siyasetten sanat dünyasına kadar güçlü destek geldi. Üniversite Öğrenciler, ders boykotlarının ardından ekonomik gücün de bir protesto aracı olabileceğini vurgulayarak, 2 Nisan günü hiçbir şekilde alışveriş yapmayacaklarını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına yönelik “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Boykot çağrılarının yankıları devam ederken bir açıklamada Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.

Bolat, "Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir" dedi.

Kaynak: AA