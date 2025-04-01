İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Boykot Çağrısı Yapanlara Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "boykot" çağrısı yapan vatandaşlar hakkında re'sen soruşturma başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Boykot Çağrısı Yapanlara Soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmalarının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı ve tutuklandı. Yurdun dört bir yanından tepkiler peş peşe geldi.

Vatandaşlar sokaklara ve meydanlara çıkarak hukuksuzluğa karşı protesto gerçekleştirdi. CHP lideri Özgür Özel, çok sayıda marka için boykot çağrısında bulundu. Bir boykot çağrısı da üniversite öğrencilerinden geldi.

Üniversite öğrencileri 2 Nisan tarihinde hiçbir şekilde alım satım yapmayarak ekonomik boykot örgütlenmesi başlattı. Sosyal medyada yüzbinlerce vatandaş 2 Nisan'daki boykota destek mesajı paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "boykot" çağrısı yapan vatandaşlar hakkında "Nefret ve Ayrımcılık" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan re’sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re’sen nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik Suçlarından soruşturma başlatıldı" denildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Boykot Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP
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