Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Gözaltında İşkence' İddialarına Cevap

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltındaki öğrencilere işkence uygulandığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Bakan Tunç ‘İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır’ dedi.

Son Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Gözaltında İşkence' İddialarına Cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de başlayan protestolara katılan bazı üniversite öğrencileri tutuklanmış, öğrencilerinin gözaltı sürecinde işkenceye maruz kaldığı iddia edilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu iddialara ilişkin flaş bir açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Bakan Tunç ‘İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır’ dedi.

Bakan Tunç'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler hakkında maksatlı ve tamamen asılsız iddialar dolaşıma sokulmuştur. Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir.

'İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, Hukuk Devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik; aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

'PROPANGANIN BİR PARÇASI'

Bu haklar, yasal güvence altındadır ve titiz bir şekilde uygulanmaktadır. Aksi bir durum asla söz konusu değildir. İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır.

'BAKANLIK TAVİZ VERMEYECEK'

Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır. Türk Ceza İnfaz Sistemi, ulusal ve uluslararası bağımsız denetimlere açık, şeffaf ve insan onurunu en üst düzeyde tutan bir yapıya sahiptir. Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyecek, insan onurunu önceleyen bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Gözaltı Ekrem İmamoğlu Yılmaz Tunç
Son Güncelleme:
Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!
Ekrem İmamoğlu’ndan Tutuklu Gençlere Mesaj, Satır Satır Açıkladı Tutuklu Gençlere Mesaj, Satır Satır Açıkladı
İmamoğlu'nun Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Talebi İmamoğlu'nun Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Talebi
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Büyük Patlama: 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı! 39 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanıyor Altında Büyük Patlama! 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı
İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak
Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek
İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak, Bankalar Kapanacak İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak
500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Rekora Koştu! En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu 500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Rekora Koştu! En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu