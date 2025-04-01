Ünlü Komedyen Gökhan Ünver’e Şok Üstüne Şok! Kara Haberi Emre Kınay Verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından boykot çağrılarına sessiz kalan ünlü komedyen Gökhan Ünver sosyal medyada linç edilmiş, bir haftada binlerce takipçi kaybetmişti.

Ünver, takipçi kaybetmesinin ardından kendisine yapılan eleştirileri ‘İyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental’ notunu düşerek tiye almış ardından sosyal medya hesabı X’i kapatmıştı.

TAVRIM NET DEMİŞTİ

Gökhan Ünver’in sahne aldığı Duru Tiyatro'nun kurucusu Emre Kınay’a ünlü komedyenin gösterilerinin iptal edilmesi için bir çağrı yapılmıştı. Emre Kınay, çağrılara ‘Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın. Duru Tiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir. Benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın! Diyerek yanıt vermişti.

GÖSTERİLERİ İPTAL EDİLDİ

Kınay’dan yeni bir açıklama daha geldi. Bir video yayınlayan Emre Kınay, Ünver'in mayıs ayındaki gösterilerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kınay, ‘Mayıs ayında Gökhan Ünver'in ilan edilen oyunları Duru Tiyatro sahnesinde yer almayacak’ dedi. Kınay Nisan ayındaki gösteriyi de tanıtıma kapattıklarını belirtti.

Öte yandan CHP'li Avcılar Belediyesi de Gökhan Ünver'in etkinliğinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi