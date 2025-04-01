Gözaltına Alınan Genç Fenomen Elif Uluğ Sessizliğini Bozdu, Üstüne Basa Basa Açıkladı

İstanbul Şişli'de AVM önünde toplanan üniversite öğrencilerinin İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ‘Hepinize çok teşekkür ederim destekleriniz sayesinde içeride keyfim çok yerindeydi. Şimdilik ev hapsi verildi. Her şey yolunda’ diyerek hakkında verilen kararı duyurmuştu.

ben evimdeyim şükür ama aklım geride kalan çok harika arkadaşlarımda,bir an önce serbest bırakılmalarını umut etmekten başka çarem yok onlar orda oldukça başımı yastığa rahat koyamıyorum. tutuklanan tüm arkadaşlarıma bol bol desteklerimi kucak dolusu sevgimi yolluyorum — elif uluğ (@elifulugjp) March 30, 2025

Elif Uluğ günler sonra ilk kez konuştu. Gözaltına alındıktan sonra hakkında ev hapsi cezası verilen genç fenomen bir video yayınlayarak yaşadığı süreci anlattı.

'TEYİTSİZ YÜRÜYÜŞLERE KATILMAYIN'

Bir video yayınlayan Uluğ şunları söyledi: Teyitsiz yürüyüşlere katılmayın, içerde insani koşullar yok. Hiçbirinizin bunu yaşamasını istemiyorum.

Kaynak: Haber Merkezi