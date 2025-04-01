Gözaltına Alınan Genç Fenomen Elif Uluğ Sessizliğini Bozdu, Üstüne Basa Basa Açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Şişli’deki protestolarda gözaltına alınan ve daha sonra ev hapsi cezası verilerek serbest bırakılan ünlü fenomen Elif Uluğ, takipçilerine yaşadıklarını anlattı. Genç fenomen, gençleri tek tek uyardı.

Esma Karayel Esma Karayel
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İstanbul Şişli'de AVM önünde toplanan üniversite öğrencilerinin İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ‘Hepinize çok teşekkür ederim destekleriniz sayesinde içeride keyfim çok yerindeydi. Şimdilik ev hapsi verildi. Her şey yolunda’ diyerek hakkında verilen kararı duyurmuştu.

Gözaltına Alınan Genç Fenomen Elif Uluğ Sessizliğini Bozdu, Üstüne Basa Basa Açıkladı - Resim : 1

Elif Uluğ günler sonra ilk kez konuştu. Gözaltına alındıktan sonra hakkında ev hapsi cezası verilen genç fenomen bir video yayınlayarak yaşadığı süreci anlattı.

'TEYİTSİZ YÜRÜYÜŞLERE KATILMAYIN'

Bir video yayınlayan Uluğ şunları söyledi: Teyitsiz yürüyüşlere katılmayın, içerde insani koşullar yok. Hiçbirinizin bunu yaşamasını istemiyorum.

Kaynak: Haber Merkezi

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Elif Uluğ Ekrem İmamoğlu Şişli fenomen
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