Volkan Konak'ın Ölümünün Ardından Yakın Dostu Ferhat Göçer'den Acı İtiraf

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Kıbrıs’ta bir otelde sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Volkan Konak’ın ölümüne ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte Göçer’in herkesin konuştuğu o paylaşımı…

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Volkan Konak'ın Ölümünün Ardından Yakın Dostu Ferhat Göçer'den Acı İtiraf

Kıbrıs’ta Ramazan Bayramı programında sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş, Konak’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Volkan Konak'ın yakın arkadaşı Ferhat Göçer soruşturmanın takipçisi olacağını dile getirerek dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Volkan Konak'ın Ölümünün Ardından Yakın Dostu Ferhat Göçer'den Acı İtiraf - Resim : 1

'DEFALARCA UYARDIM'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Ferhat Göçer şunları söyledi: Otelde hazır bekleyen bir ambulans ve profesyonel CPR ekibi var mıydı? Otel ve hükümet yetkililerini defalarca uyardım. Bu soruşturmanın birebir takipçisi olacağız.

Volkan Konak'ın Ölümünün Ardından Yakın Dostu Ferhat Göçer'den Acı İtiraf - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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