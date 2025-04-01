Gülben Ergen, Müftünün Tepki Çeken Volkan Konak Paylaşımına Sessiz Kalmadı

Kuzeyin Oğlu olarak hafızalara kazınan Volkan Konak'ın ölümünün ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun paylaşımına ünlü sanatçı Gülben Ergen tepki gösterdi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
Gülben Ergen, Müftünün Tepki Çeken Volkan Konak Paylaşımına Sessiz Kalmadı

Kuzey Kıbrıs’ta sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’ın ani ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Kuzeyin Oğlu olarak hafızalara kazınan Konak’a veda mesajları yağarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Sanat camiasından pek çok isim gibi, Gülben Ergen de sosyal medya hesabı üzerinden müftünün paylaşımına tepki gösterdi.

MÜFTÜDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Ahmet Mehmetalioğlu’nun Volkan Konak’ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda kullandığı "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Gülben Ergen, Müftünün Tepki Çeken Volkan Konak Paylaşımına Sessiz Kalmadı - Resim : 1

GÜLBEN ERGEN SESSİZ KALMADI

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla müftünün kullandığı ifadelere ateş püskürdü. Ergen, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Müftünün, ölmüş bir sanatçının arkasından ‘gebermiş’ dediği bu hüzünlü bayramda, eğlenmeye gelerek hayata tutunan dinleyicilerimize ve onları eğlendirmeye çalışan tüm meslektaşlarıma kolaylık diliyorum."

Etiketler
Gülben Ergen Volkan Konak
Son Güncelleme:
Ünlü Tarihçi Sinan Meydan'dan Volkan Konak'a Duygulandıran Veda Ünlü Tarihçi Sinan Meydan'dan Volkan Konak'a Duygulandıran Veda
Bir Haftada Binlerce Takipçi Kaybeden Gökhan Ünver'den Ters Köşe Eden Hamle Gökhan Ünver’den Ters Köşe Eden Hamle
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Büyük Patlama: 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı! 39 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanıyor Altında Büyük Patlama! 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı
Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek
İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak, Bankalar Kapanacak İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak
İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak
500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Rekora Koştu! En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu 500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Rekora Koştu! En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu