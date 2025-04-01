Ebru Yaşar Kıbrıs’a Damga Vurdu… Hem Sesi Hem Zarafetiyle Büyüledi

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı’ ödülünü alan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Ramazan Bayramı’nı Kıbrıs’ta kutlayanlara birbirinden eğlenceli anlar yaşattı. Milyonlar tarafından dinlenen şarkılarıyla hayranlarını büyüleyen başarılı sanatçı, güçlü kariyerine dair bilinmeyenleri de açıkladı.

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Ebru Yaşar Kıbrıs’a Damga Vurdu… Hem Sesi Hem Zarafetiyle Büyüledi

Şarkılarıyla müzik listelerinin zirvesine yerleşen, konserlerine binlerce kişinin akın ettiği, Türk müziğinin güçlü sesi ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Girne Rocks Hotel'de konuklarına bayram coşkusu yaşattı.

Ebru Yaşar Kıbrıs’a Damga Vurdu… Hem Sesi Hem Zarafetiyle Büyüledi - Resim : 1

MERAK EDİLENLERİ CEVAPLADI

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı, konser sonrasında basın mensupları ile bayramlaşarak soruları cevapladı. Yaşar, ’Herkesin iyi bir Ramazan geçirdiğini umut ediyorum ve herkese birlik, beraberlik ve mutluluk dolu iyi bayramlar diliyorum’ dedi.

Ebru Yaşar Kıbrıs’a Damga Vurdu… Hem Sesi Hem Zarafetiyle Büyüledi - Resim : 2

'KENDİ HAYATIMA ODAKLIYIM'

Başarılı müzik kariyerinin sırlarına ilişkin de konuşan Ebru Yaşar, başarının formülünü şöyle açıkladı: Öncelikle çok çalışmak sonra işini herhangi bir beklenti içinde olmadan, severek yapmak. Başkasının ne yaptığıyla çok ilgilenmemek. Kendi hayatıma odaklı biriyim. Sevdiklerimin başarılarını her zaman takdir ederim ama kimin ne yaptığıyla çok fazla ilgilenmem. Sadece güzel işler yapıp sunmak isterim. Bence sanat icra etmek insanları aynı duyguda birleştirmenin en güzel yolu. Sevenlerimiz ile bu kestirme yoldan duygularımız aracılığıyla buluşuyoruz.

Ebru Yaşar Kıbrıs’a Damga Vurdu… Hem Sesi Hem Zarafetiyle Büyüledi - Resim : 3

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Kaynak: TV100

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Ebru Yaşar Ramazan Bayramı
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