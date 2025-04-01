Emre Kınay, Gökhan Ünver Boykotuna Sessiz Kalmadı, Sebebini Tek Tek Açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından hiçbir paylaşım yapmadığı için linç edilen ve bir haftada binlerce takipçi kaybeden ünlü komedyen Gökhan Ünver’in sahne aldığı Duru Tiyatro'nun kurucusu Emre Kınay, gösterilerinin iptal edilmesi çağrılarına yanıt verdi.

'DURDUĞU YER VE ÇİZGİ BELLİ'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşım yapan Emre Kınay, şunları söyledi: Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın. Duru Tiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir. Benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın.

NE OLMUŞTU?

Boykota destek vermemesi nedeniyle sosyal medyada linç edilen ünlü komedyen gelen tepkileri ‘İyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental’ diyerek tiye almıştı.

Ardından Ünver, sosyal medya hesabı X’i kapatmış ancak konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi