Emre Kınay, Gökhan Ünver Boykotuna Sessiz Kalmadı, Sebebini Tek Tek Açıkladı

Ünlü komedyen Gökhan Ünver’in sahne gösterilerinin iptal edilmesi çağrısına sessiz kalmayan Duru Tiyatroları sahibi ünlü oyuncu Emre Kınay ‘Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız’ mesajını verdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Emre Kınay, Gökhan Ünver Boykotuna Sessiz Kalmadı, Sebebini Tek Tek Açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından hiçbir paylaşım yapmadığı için linç edilen ve bir haftada binlerce takipçi kaybeden ünlü komedyen Gökhan Ünver’in sahne aldığı Duru Tiyatro'nun kurucusu Emre Kınay, gösterilerinin iptal edilmesi çağrılarına yanıt verdi.

Emre Kınay, Gökhan Ünver Boykotuna Sessiz Kalmadı, Sebebini Tek Tek Açıkladı - Resim : 1

'DURDUĞU YER VE ÇİZGİ BELLİ'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşım yapan Emre Kınay, şunları söyledi: Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın. Duru Tiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir. Benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın.

Emre Kınay, Gökhan Ünver Boykotuna Sessiz Kalmadı, Sebebini Tek Tek Açıkladı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Boykota destek vermemesi nedeniyle sosyal medyada linç edilen ünlü komedyen gelen tepkileri ‘İyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental’ diyerek tiye almıştı.

Ardından Ünver, sosyal medya hesabı X’i kapatmış ancak konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmamıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Gökhan Ünver ünlü komedyen Ekrem İmamoğlu Emre Kınay
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