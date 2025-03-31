Bir Haftada Binlerce Takipçi Kaybeden Gökhan Ünver'den Ters Köşe Eden Hamle

Sosyal medya platformlarında çektiği videolara dikkatleri üzerine çeken ünlü fenomen Gökhan Ünver, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan boykot sürecinde hiçbir paylaşım yapmaması nedeniyle tepki toplamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de başladığı ‘Adalet’ nöbetine karşı sessizliğini koruyan Ünver, boykot edilmiş ardından büyük bir takipçi düşüşü yaşamıştı.

BİNLERCE TAKİPÇİ KAYBETMİŞTİ

Sosyal medyada linç edilen ünlü komedyen gelen tepkileri tiye alarak ‘İyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental’ notunu düşmüştü.

Gökhan Ünver’den dikkat çeken bir hamle daha geldi. Ünlü komedyen, sosyal medya hesabı X’i kapattı. Ünver’den konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, son hamlesinin perde arkasında yatan sebep ise merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi