Ebru Yaşar En İyi Fantezi Müzik Sanatçısı Oldu! Ödül Konuşması Büyük Alkış Topladı

Konserlerinde uzun kuyruklar oluşan, izleyicinin alana sığmadığı müzik dünyasının güçlü ismi Ebru Yaşar, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı’ seçildi. Yaşar, “İzin verirseniz bu gece ödülümü hem Türkiye’de hem Filistin’de Suriye’de, tüm dünyada iyi yaşamayı hak eden kız çocukları için almak istiyorum” dedi.

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Ebru Yaşar En İyi Fantezi Müzik Sanatçısı Oldu! Ödül Konuşması Büyük Alkış Topladı

Dün gece yapılan törende 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri birer birer sahiplerini bulurken, başarılı sanatçı Ebru Yaşar’da ödülünü teslim aldı. Yaşar, ‘En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı’ ödülüne layık görüldü.

Ebru Yaşar En İyi Fantezi Müzik Sanatçısı Oldu! Ödül Konuşması Büyük Alkış Topladı - Resim : 1

“ÇOK HEYECANLIYIM ÇOK MUTLUYUM”

Sahnede teşekkürlerini sunan Ebru Yaşar, “Allahtan herkes çok heyecanlı da birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Ben de çok heyecanlıyım çok mutluyum. 50. Yılında tekrardan bize heyecan yaşatan Hürriyet’e, Altın Kelebek’e, Demirören ailesine çok teşekkür ediyorum. Başta kıymetli prodektörüm Samsun Demir olmak üzere, iş birliği halinde olduğum bütün arkadaşlarıma, eşime, çocuklarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. Onların emekleri emeklerimdi sağ olsunlar” dedi.

Ebru Yaşar En İyi Fantezi Müzik Sanatçısı Oldu! Ödül Konuşması Büyük Alkış Topladı - Resim : 2

“KIZLARIMIZA ÖZEN GÖSTERELİM, FIRSATLAR TANIYALIM”

Hala konservatuarda okuyan 19 yaşındaki Ebru’nun heyecanını yaşadığını vurgulayan Ebru Yaşar “Kendime inatçı olduğum için, tutkularımın peşinden gidebildiğim için de şanlı, mutlu hissediyorum. Benim de artık biz kızım var, oğlum da var aslında ama konuşmanın temelinde 19 yaşımdan başladığım için kız çocuğuma tutkularının peşinden gitmeyi, inatçı olmayı öğretiyorum. Kızlarımıza özen gösterelim, onlara fırsatlar tanıyalım. O inatları, tutkuları onları başarıya götürecek” diye konuştu.

Ebru Yaşar En İyi Fantezi Müzik Sanatçısı Oldu! Ödül Konuşması Büyük Alkış Topladı - Resim : 3

Konuşmasında kız çocuklarına dikkat çeken Ebru Yaşar, sözlerini “İzin verirseniz bu gece ödülümü hem Türkiye’de hem Filistin’de Suriye’de, tüm dünyada iyi yaşamayı hak eden kız çocukları için almak istiyorum” diyerek tamamladı.

Kaynak: Teve2

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