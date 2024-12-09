Ebru Yaşar En İyi Fantezi Müzik Sanatçısı Oldu! Ödül Konuşması Büyük Alkış Topladı

Dün gece yapılan törende 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri birer birer sahiplerini bulurken, başarılı sanatçı Ebru Yaşar’da ödülünü teslim aldı. Yaşar, ‘En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı’ ödülüne layık görüldü.

“ÇOK HEYECANLIYIM ÇOK MUTLUYUM”

Sahnede teşekkürlerini sunan Ebru Yaşar, “Allahtan herkes çok heyecanlı da birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Ben de çok heyecanlıyım çok mutluyum. 50. Yılında tekrardan bize heyecan yaşatan Hürriyet’e, Altın Kelebek’e, Demirören ailesine çok teşekkür ediyorum. Başta kıymetli prodektörüm Samsun Demir olmak üzere, iş birliği halinde olduğum bütün arkadaşlarıma, eşime, çocuklarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. Onların emekleri emeklerimdi sağ olsunlar” dedi.

“KIZLARIMIZA ÖZEN GÖSTERELİM, FIRSATLAR TANIYALIM”

Hala konservatuarda okuyan 19 yaşındaki Ebru’nun heyecanını yaşadığını vurgulayan Ebru Yaşar “Kendime inatçı olduğum için, tutkularımın peşinden gidebildiğim için de şanlı, mutlu hissediyorum. Benim de artık biz kızım var, oğlum da var aslında ama konuşmanın temelinde 19 yaşımdan başladığım için kız çocuğuma tutkularının peşinden gitmeyi, inatçı olmayı öğretiyorum. Kızlarımıza özen gösterelim, onlara fırsatlar tanıyalım. O inatları, tutkuları onları başarıya götürecek” diye konuştu.

Konuşmasında kız çocuklarına dikkat çeken Ebru Yaşar, sözlerini “İzin verirseniz bu gece ödülümü hem Türkiye’de hem Filistin’de Suriye’de, tüm dünyada iyi yaşamayı hak eden kız çocukları için almak istiyorum” diyerek tamamladı.

Kaynak: Teve2