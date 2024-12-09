En İyi Dijital Erkek İçerik Üreticisi Ödülünün Sahibi Alper Rende, Sevgilisi Betül Çakmak’a Evlilik Teklif Etti

YouTube kanalında dünyada birbirinden ilginç yerlere giderek videolar çeken, son olarak dünyanın en azılı suçlularının bulunduğu Cecot hapishanesinde yaptığı çekimle gündem olan Alper Rende, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Dijital Erkek İçerik Üreticisi ödülünü aldı.

Sahneye çıkıp ödülünü alarak bir konuşma gerçekleştiren Alper Rende, törende hem seyirciye hem de sevgilisi Betül Çakmak’a heyecanlandıran bir an yaşattı. Rende, kız arkadaşı Betül Çakmak'a sahnede evlenme teklifi etti.

“MÜKEMMEL BİR ANIMIZ OLSUN İSTEDİM”

“Birlikte çok fazla hayal kuruyoruz ve o hayalleri teker teker gerçekleştiriyoruz” diyerek sözlerine başlayan Alper Rende “Ama hayallerimiz bitmesi. Önümüzde daha binlerce hayal var. Bu hayalleri gerçekleştirebilmemiz için de bir adım daha atmak istiyorum. İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz, gösterebileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim” sözlerinin ardından Betül Çakmak’a dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklif etti.

Çakmak ise evlilik teklifine ''Evet'' çığlıklarıyla yanıt verdi. İzleyenler bu özel ana şahitlik etti.

Kaynak: Kanal D