En İyi Dijital Erkek İçerik Üreticisi Ödülünün Sahibi Alper Rende, Sevgilisi Betül Çakmak’a Evlilik Teklif Etti

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde, ödüller tek tek sahiplerini bulurken, törene damga vuran bir an yaşandı. En İyi Dijital Erkek İçerik Üreticisi ödülünün sahibi Alper Rende, sevgilisi Betül Çakmak’a evlilik teklif etti.

Son Güncelleme:
En İyi Dijital Erkek İçerik Üreticisi Ödülünün Sahibi Alper Rende, Sevgilisi Betül Çakmak’a Evlilik Teklif Etti

YouTube kanalında dünyada birbirinden ilginç yerlere giderek videolar çeken, son olarak dünyanın en azılı suçlularının bulunduğu Cecot hapishanesinde yaptığı çekimle gündem olan Alper Rende, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Dijital Erkek İçerik Üreticisi ödülünü aldı.

En İyi Dijital Erkek İçerik Üreticisi Ödülünün Sahibi Alper Rende, Sevgilisi Betül Çakmak’a Evlilik Teklif Etti - Resim : 1

Sahneye çıkıp ödülünü alarak bir konuşma gerçekleştiren Alper Rende, törende hem seyirciye hem de sevgilisi Betül Çakmak’a heyecanlandıran bir an yaşattı. Rende, kız arkadaşı Betül Çakmak'a sahnede evlenme teklifi etti.

En İyi Dijital Erkek İçerik Üreticisi Ödülünün Sahibi Alper Rende, Sevgilisi Betül Çakmak’a Evlilik Teklif Etti - Resim : 2

“MÜKEMMEL BİR ANIMIZ OLSUN İSTEDİM”

“Birlikte çok fazla hayal kuruyoruz ve o hayalleri teker teker gerçekleştiriyoruz” diyerek sözlerine başlayan Alper Rende “Ama hayallerimiz bitmesi. Önümüzde daha binlerce hayal var. Bu hayalleri gerçekleştirebilmemiz için de bir adım daha atmak istiyorum. İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz, gösterebileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim” sözlerinin ardından Betül Çakmak’a dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklif etti.

Çakmak ise evlilik teklifine ''Evet'' çığlıklarıyla yanıt verdi. İzleyenler bu özel ana şahitlik etti.

En İyi Dijital Erkek İçerik Üreticisi Ödülünün Sahibi Alper Rende, Sevgilisi Betül Çakmak’a Evlilik Teklif Etti - Resim : 3

Kaynak: Kanal D

Son Güncelleme:
Bomba Aşktan İlk Fotoğraf! Özge Özpirinçci Paylaştı Bomba Aşktan İlk Fotoğraf
Müge Anlı’dan ‘Çağla Şıkel’ İtirafı! Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne Damga Vurdu Ödül Törenine Damga Vuran 'Çağla Şıkel’ İtirafı
Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı
Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız