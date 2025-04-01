Volkan Konak'ın Ardından Yeniden Gündeme Geldi: Ani Ölümlerin Nedeni Kovid Aşıları mı?

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın 58 yaşında ani ölümünün ardından Kovid aşıları bir kez daha gündeme geldi. Peki, Kovid aşıları gerçekten kalp krizine yol açıyor mu?

Volkan Konak'ın Ardından Yeniden Gündeme Geldi: Ani Ölümlerin Nedeni Kovid Aşıları mı?

'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü ismin ölüm nedeni henüz netleşmedi ancak kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor. Volkan Konak'ın ölümünün ardından Kovid aşıları bir kez daha gündeme geldi.

Volkan Konak'ın Ardından Yeniden Gündeme Geldi: Ani Ölümlerin Nedeni Kovid Aşıları mı? - Resim : 1

ÖLÜMLER AŞI KAYNAKLI MI?

Sosyal medyada, geçtiğimiz yıl sahnede yaşamını yitiren Metin Arolat ve tiyatrocu Vural Çelik'in evinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi hatırlatılarak aşılarla ilişkilendirilen tartışmalar arttı.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'ın sorularını yanıtlayan Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, bu iddialara kesin bir dille karşı çıktı ve Volkan Konak'ın ölümünün kesinlikle Kovid aşılarıyla ilgisi olmadığını belirtti.

Volkan Konak'ın Ardından Yeniden Gündeme Geldi: Ani Ölümlerin Nedeni Kovid Aşıları mı? - Resim : 2

"AŞILAR DEĞİL, KOVİD KALP KRİZLERİNİ ARTIRDI"

Prof. Dr. Sönmez, İngiltere’de yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre, kovid aşısı olanlarda kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin aşısızlara göre daha az olduğunu belirterek, aşıların bu tür ölümlerle bağlantısının olmadığını savundu. Prof. Dr. Sönmez, aşıların değil, Kovid'in kendisinin kalp krizlerini artıran bir etken olduğunu söyledi.

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Kaynak: Hürriyet

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