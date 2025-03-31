Acil Servis Doktoru Tek Tek Sıraladı! 'Bu Belirtiler Varsa 'Geçer' Demeyin, Hemen Hastaneye Gidin'

Acil Tıp Uzmanı Dr. Kerem Pekbüyük, bayramda acil servis başvurularında normal günlere kıyasla yüzde 30 ila 40 oranında artış gözlendiğini belirtti. En sık başvuru nedenlerini göğüs ağrısı, bayılma, baş dönmesi, yüksek tansiyon ve mide ağrıları olarak sıraladı.

"BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN"

Uzun süreli açlığın ardından ani bir şekilde ağır yemeklerin yenmesinin vücutta baskı oluşturduğunu belirten Pekbüyük, özellikle kronik hastalığı olan bireylerin bu durumdan ciddi şekilde etkilenebileceğini vurguladı. Bayram sofralarının ardından yapılan acil başvuruların çoğunun kalp-damar sistemiyle ilişkili olduğunu da söyleyen Pekbüyük, kalp çarpıntısı yaşayan hastaların, bazen daha önce hiçbir sağlık sorunu yaşamamış olsalar bile, bu durumu ciddiye almaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca, tatlı, tuzlu ve yağlı yiyeceklerin aynı anda yüksek miktarda tüketilmesinin kalp üzerindeki yükü artırabileceğine dikkat çekti.

Pekbüyük, hipertansiyon hastalarının ilaçlarını aksatmalarının bayramda ciddi sağlık krizlerine yol açabileceğini belirtti ve bayram boyunca ilaçların düzenli alınmasının önemini vurguladı. Ayrıca, sindirim sistemiyle ilgili şikayetlerin de bayramda sıkça görüldüğünü ve bunların genellikle uzun süre bekleyen yiyeceklerin tüketimi ya da evde yapılan yiyeceklerle ilişkili olabileceğini söyledi. Mide ağrısı, kusma ve karın ağrısı gibi durumların, safra kesesi taşları veya akut pankreatit gibi ciddi hastalıklara dönüşebileceğini belirtti.

'PORSİYON KONTROLÜ' UYARISI

Acil servis yoğunluğunun büyük kısmının önlenebilir nedenlere dayandığını söyleyen Pekbüyük, porsiyon kontrolü yapılmasının ve sağlık sorunlarını ihmal etmemenin önemli olduğunu belirtti. Pekbüyük, "Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ani baş dönmesi gibi belirtiler asla ihmal edilmemeli. ‘Geçer’ denilerek eve kapanmak, zaman kaybı anlamına gelir.” dedi.

Son olarak, bayramın keyfini çıkarmak isteyenlerin, sağlığına da özen göstermesi gerektiğini belirterek, “Bayramın keyfini doyasıya yaşamak istiyorsak, sağlığımıza da bayram ettirmeliyiz. Sofraların tadı, bir krizle son bulmasın” diye konuştu.

Kaynak: DHA