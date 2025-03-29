9 Günlük Bayram Tatilinde Hastaneler Açık mı? Bakan Memişoğlu Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu personelinin 2,3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacağını açıklayarak Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından gözler hastanelere çevrilirken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

'KESİNTİSİZ ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ'

Memişoğlu, Ramazan Bayramı’nın bitiminin ardından 2,3,4,5 ve 6 Nisan tarihlerinde sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini duyurdu.

Memişoğlu açıklamasında 933 kamu hastanesinde 367 bin 870 personel, Kamu Sağlık Tesislerinin Acil Servislerinde 120 bin 852 personel, 163 Ağız ve Dış Sağlığı Kamu Tesisinde 5 bin 712 personel, 1479 ‘Evde Sağlık Ekibi’ ve 6 bin 324 personelin görev başında olacağını ifade etti.

Memişoğlu, paylaşımını sağlık çalışanlarına teşekkür ederek noktaladı.

Bayramı takip eden 2-6 Nisan tarihleri arasında sağlık hizmeti sunumuna kesintisiz olarak devam edeceğiz.



✅ 933 Kamu Hastanemizde 367.870 Personelimiz,

✅ Kamu Sağlık Tesislerimizin Acil Servislerinde 120.852 Personelimiz,

✅ 163 Ağız ve Diş Sağlığı Kamu Sağlık Tesisimizde… — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) March 29, 2025

Kaynak: Haber Merkezi