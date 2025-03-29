9 Günlük Bayram Tatilinde Hastaneler Açık mı? Bakan Memişoğlu Açıkladı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Memişoğlu 2-6 Nisan tarihleri arasında kesintisiz şekilde sağlık hizmeti vermeye devam edeceklerini ifade etti.

9 Günlük Bayram Tatilinde Hastaneler Açık mı? Bakan Memişoğlu Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu personelinin 2,3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacağını açıklayarak Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından gözler hastanelere çevrilirken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

'KESİNTİSİZ ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ'

Memişoğlu, Ramazan Bayramı’nın bitiminin ardından 2,3,4,5 ve 6 Nisan tarihlerinde sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini duyurdu.

Memişoğlu açıklamasında 933 kamu hastanesinde 367 bin 870 personel, Kamu Sağlık Tesislerinin Acil Servislerinde 120 bin 852 personel, 163 Ağız ve Dış Sağlığı Kamu Tesisinde 5 bin 712 personel, 1479 ‘Evde Sağlık Ekibi’ ve 6 bin 324 personelin görev başında olacağını ifade etti.

Memişoğlu, paylaşımını sağlık çalışanlarına teşekkür ederek noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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