İstanbul’da Metro Seferlerine Bayram Düzenlemesi
İstanbul'da, Ramazan Bayramı sebebiyle metro seferlerinde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda bayram boyunca 06.00-00-00 arasında seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak.
İstanbul'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla metro seferlerinde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan günlerinde sefer saatlerinde değişiklik yapıldı.
CUMARTESİ TARİFESİ GEÇERLİ OLACAK
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, belirtilen günlerde 06.00-00.00 saatlerinde seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak.
#MetroDuyuru pic.twitter.com/kmaLlGlHBf— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 29, 2025
Kaynak: Haber Merkezi