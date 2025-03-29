İstanbul’da Metro Seferlerine Bayram Düzenlemesi

İstanbul'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla metro seferlerinde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan günlerinde sefer saatlerinde değişiklik yapıldı.

CUMARTESİ TARİFESİ GEÇERLİ OLACAK

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, belirtilen günlerde 06.00-00.00 saatlerinde seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi