Bayram Öncesi Yoğunluğu Mezarlıklarda Da Kendini Gösterdi

Türkiye'de bayram öncesi hareketliliği sürerken, bayram yoğunluğu kendini mezarlıklarda da gösterdi. Eskişehir'de vatandaşlar arife günü sevdiklerini, yakınlarını ziyaret etmek için mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir Asri Mezarlığında insan trafiğinin yanı sıra araç trafiğinin de yoğun bir şekilde oluştuğu görüldü.

Kaynak: İHA