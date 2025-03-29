Mersin'de Trafik Kazası! Motosiklet, Otomobilin Altına Girdi

Mersin Tarsus'ta meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, otomobilin altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Mersin'de Trafik Kazası! Motosiklet, Otomobilin Altına Girdi

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 1936 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, G.E. idaresindeki 33 CSS 13 plakalı otomobil ile H.S. yönetimindeki 33 MC 3521 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet otomobilin altına girdi sürücü ise yana düşerek yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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