İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 bin 811 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Vali Ali Çalgan, Jandarma Uygulama Noktası'nda yapılan yol kontrollerini inceledi, Jandarma personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çorum- Ankara Karayolu’nda yapılan denetimlerde incelenen araçlardaki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Çorum Valisi Ali Çalgan, şunları söyledi:

"Mübarek Ramazan Bayramı'nın arifesinde, Ankara- Çorum-Samsun ana arterinin üzerinde bulunmaktayız. Çorum girişindeyiz. Sizlerin de görebileceği, tespit edebileceği gibi, olağan zamanların çok üzerinde bir trafik yüküyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bayrama gideceklerin sağ salim, kazasız belasız ulaşmalarını temin için Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi ilimizde de hem jandarma teşkilatı mensuplarımız, trafik ekiplerimiz hem emniyet teşkilatı trafik ekiplerimiz yoğun şekilde denetimlerini sürdürmekteler. Bu denetimlerle sürücülerimizin dikkatini diri tutmak, trafik kural ihlallerini en aza indirmek amaçlanmaktadır."

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklamaİzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 TutuklamaYurttan Haberler

Kaynak: DHA

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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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