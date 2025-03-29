Kars'ta Şekerlemeye Bayram İlgisi

Kars'ta bayram arifesinde şekerlemelere çarşı ve pazarda yoğun ilgi görüldü. Vatandaşlar, geleneksel bayram ziyaretleri için en güzel şekerleri seçmeye çalışırken, esnaf da artan taleple birlikte stoklarını yeniliyor.

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Kars'ta Şekerlemeye Bayram İlgisi

Kars'ta bayrama saatler kala çarşı ve pazarlarda şekerlemeler yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar renk renk, çeşit çeşit şekerlemeler arasında kendilerine uygun olanı seçmeye çalışırken esnaflar ise artan taleple birlikte stoklarını yeniliyor.

Şekerleme satıcıları, "Bayram öncesi yoğunluk her yıl olduğu gibi bu yıl da arttı. Vatandaşlarımız bayram için şeker, çikolata ve lokum alıyor. Özellikle çocukların sevdiği meyveli ve sütlü çikolatalar çok talep görüyor" diyerek yoğunluktan memnun olduklarını belirtti.

Kaynak: İHA

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Bayram Tatili Şeker
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