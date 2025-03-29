Diyarbakır Trafiği de Bayramdan Nasibini Aldı

Diyarbakır'da bayram arifesinde yoğun araç trafiği görüldü. Araçlar gidecekleri yerlere ulaşmaya çalışırken trafik polisleri de yoğun çaba gösterdi.

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Diyarbakır Trafiği de Bayramdan Nasibini Aldı

Bayram yoğunluğundan, Diyarbakır trafiği de nasibini aldı. Özellikle Mardin Kapı, Dağkapı, Suriçi bölgesi ve ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Alışveriş için şehir caddelerine giden vatandaşların yanı sıra trafik ekipleri yoğunluğu azaltmak için yoğun çaba sarf etti.

Trafik polislerinin yönlendirmesi ile trafik bir nebze olsa rahatladı. Vatandaşlarda araçlarından inerek trafiği açmak için çaba gösterdi.

Kaynak: İHA

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