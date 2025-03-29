Bursa'da Acı Ölüm! 2 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Bursa Orhangazi'de yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 aylık Alparslan Solak isimli bebek, eve getirildikten sonra hayatını kaybetti.

Bursa'da Acı Ölüm! 2 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gece saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle özel bir hastanenin acil servisine götürülen 2 aylık Alparslan Solak, burada yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi. Anne Selvi Solak, sabah saatlerinde bebeğinin hareketsiz olduğunu fark ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KURTARILAMADI

Eve gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Selvi ve Ender Solak çiftinin 2 çocuğundan biri olan Alparslan Solak'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

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