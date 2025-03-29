Bodrum Belediyesi Yeni Temizlik Personellerini Göreve Başlattı

Bodrum Belediyesi, mülakatları başarıyla geçen 68 temizlik personelini, Konacık Mahallesi'ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü Kademesi'nde oryantasyon eğitimi için bir araya getirdi. Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik ve ilgili birim sorumluları tarafından verilen eğitim sonrasında yeni personeller, bayram temizliği için sahaya çıktı.

BİRİMLERDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yeni temizlik personelleri, Bodrum, Gümbet, Bitez, Turgutreis, Yalıkavak ve Gündoğan bölgelerinde mıntıka temizliği yaptı. Üç ekibe ayrılan personeller, bayram süresince kesintisiz temizlik hizmeti sundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni personellerle birlikte bayram boyunca 7/24 temizlik çalışmalarına devam edecek.

TOPLAM PERSONEL SAYISI 81’E YÜKSELECEK

Ramazan Bayramı sonrasında göreve başlayacak 13 yeni personel ile birlikte, Bodrum Belediyesi’nde görev yapan toplam temizlik personeli sayısı 81’e ulaşacak.

Kaynak: İHA