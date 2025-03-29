İstanbul Valisi Davut Gül'den Esnafa Ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Eminönü Mısır Çarşısı'na bayram ziyareti gerçekleştirdi. Dükkanları ziyaret ederek esnaflar ile bayramlaşan Vali Gül, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Ziyareti sırasında İstanbul'u gezmeye gelen turistlere önerilerde bulunan Vali Gül'e, Fatih Belediye Başkanı Ergün Güler de eşlik etti.

Kaynak: DHA