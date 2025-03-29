Sabiha Gökçen Havalimanı Karıştı: Uçuşlar Durdu, Görevliler Piste Girdi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görülen tilki ortalığı karıştırdı. Bir pilotun pist çevresinde fark ettiği tilki nedeniyle Sabiha Gökçen’de kalkış trafiği geçici bir süreyle durduruldu. Pist çevresi ve üstünde yapılan kontrollerin ardından uçuşlar normale dönerken, pilotun kuleyi uyardığı anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde yaşanan bir olay nedeniyle hafa trafiğinde aksama yaşandı. Bir pilot, pist yakınlarında tilki görerek durumu Sabiha Gökçen Havalimanı Trafik Kontrolü Merkezi’ne bildirdi.
HAVA TRAFİĞİNDE AKSAMA
Bu gelişmenin ardından havalimanında kalkış trafiği geçici olarak durdurulurken, apron görevlileri pist üstünde ve çevresinde tilki kontrolü gerçekleştirdi. Kontrollerin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşılınca hava trafiği yeniden normale döndü.
Öte yandan pilot ile kule görevlileri arasındaki ‘tilki’ konuşması da telsiz kayıtlarına yansıdı.
Kaynak: DHA
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