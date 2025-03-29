Sabiha Gökçen Havalimanı Karıştı: Uçuşlar Durdu, Görevliler Piste Girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde yaşanan bir olay nedeniyle hafa trafiğinde aksama yaşandı. Bir pilot, pist yakınlarında tilki görerek durumu Sabiha Gökçen Havalimanı Trafik Kontrolü Merkezi’ne bildirdi.

HAVA TRAFİĞİNDE AKSAMA

Bu gelişmenin ardından havalimanında kalkış trafiği geçici olarak durdurulurken, apron görevlileri pist üstünde ve çevresinde tilki kontrolü gerçekleştirdi. Kontrollerin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşılınca hava trafiği yeniden normale döndü.

Öte yandan pilot ile kule görevlileri arasındaki ‘tilki’ konuşması da telsiz kayıtlarına yansıdı.

Kaynak: DHA