Uzman İsimi Uyardı: İki Gün Üst Üste Sakın Bunu Yapmayın

Ayak hijyeninin kötü kokuyu önlemede, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı kalkan görevi gördüğünü dile getiren Biruni Üniversitesi’nden Podolog Beste Altınordu, ayak sağlığını korumanın kritik noktalarını paylaştı.

‘BAKTERİLER ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİR’

Ayakların gün içinde ayakkabı içinde kapalı halde kaldığını, terle birlikte nemin arttığını, bunun da bakteriler için ideal ortam yarattığını açıklayan ifade eden Altınordu, bilimsel araştırmalara göre ayaklarını her gün düzenle şekilde yıkayan bireylerin cilt yüzeyinde yaklaşık 8 bin 800 bakteri bulunurken, iki günde bir yıkayanlarda bakteri sayısının 1 milyonu aştığına dikkat çekti.

Ayak kokusu hakkında konuşan Altınordu, kokunun genellikle terle ilişkilendirildiğini ancak asıl nedenin teri parçalayan bakteriler olduğunu ifade etti. Kokunun sosyal açıdan rahatsız edici olabileceğini belirten Altınordu, asıl tehlikenin ise bakterilerin ciltteki çatlaklardan vücuda sızarak enfeksiyona yol açma ihtimali olduğunu belirtti.

‘GÜNDE EN AZ İKİ KERE YIKAYIN’

Altınordu günde en az bir kez tercihen ise sabah ve akşam olmak üzere iki kere ayakların yıkanmasının bakterilerin kontrol altına alınmasında kritik önemde olduğunu dile getirerek yıkamanın ardından özellikle parmak aralarının iyice kurulanması gerektiği ifade etti.

Nemli kalan bölgelerin mantar enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını belirten Altınordu, Özellikle atlet ayağı dediğimiz tinea pedis, bu şekilde yayılır” ifadelerini kullandı.

‘İKİ GÜN ÜST ÜSTE AYNI AYAKKABIYI GİYMEYİN’

Aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymemeyi ve havalandırmayı unutmamalarını tavsiye eden Altınordu, pamuklu ve nefes alan çorapların tercih edilmesinin faydalı olacağını belirtti.

Kaynak: DHA