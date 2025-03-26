Ünlü Gıda Markasında Ölümcül Bakteri Tespit Edildi! ‘Acilen İmha Edilmeli’ Çağrısı Yapıldı

ELİNDE OLANLAR DERHAL İMHA ETMELİ

Yetkililer, bozulmuş gibi görünmese bile bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini hatırlatarak, tüketicilerin satın aldıkları çorbaları kontrol etmeleri ve etkilenen ürünleri derhal imha etmeleri çağrısında bulundu.