Ünlü Gıda Markasında Ölümcül Bakteri Tespit Edildi! ‘Acilen İmha Edilmeli’ Çağrısı Yapıldı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bazı hazır çorba ürünlerinde sağlık açısından ciddi risk taşıyan bakteriler tespit edildiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yetkililer, Washington eyaletinde faaliyet gösteren SeaBear Şirketi’ne ait bazı çorbaların Clostridium botulinum bakterisiyle kirlenme riski taşıdığını belirterek, ürünlerin acilen geri çağrıldığını açıkladı.
HANGİ ÜRÜNLER RİSK TAŞIYOR?
Geri çağrılan ürünler arasında Füme Somon Çorbası ve Alehouse Midye Çorbası bulunuyor.
Yetkililer, bu ürünlerin ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini belirterek, tüketicilerin dikkatli olmaları konusunda uyardı.
BOTULİZM VAKALARINA DİKKAT!
Uzmanlar, Clostridium botulinum bakterisinin neden olduğu botulizmin ölümcül olabileceğini vurgulayarak, belirtilerin fark edilmesi halinde acil tıbbi yardım alınması gerektiğini belirtti.
Bu Belirtileri Yaşıyorsanız Hemen Doktora Başvurun
-Genel halsizlik
-Baş dönmesi
-Çift görme
-Yutkunmada zorluk
-Nefes almada güçlük
ELİNDE OLANLAR DERHAL İMHA ETMELİ
Yetkililer, bozulmuş gibi görünmese bile bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini hatırlatarak, tüketicilerin satın aldıkları çorbaları kontrol etmeleri ve etkilenen ürünleri derhal imha etmeleri çağrısında bulundu.
İşte o liste: