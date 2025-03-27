Anne Babalar Dikkat! Uzmanı Uyardı: Bayram Kabusa Dönmesin

Bayramda çocukların yoğun ilgi gösterdiği şeker ve tatlılar, aşırı tüketildiğinde çok riskli. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, anne babalara uyarılarda bulundu. Yurtseven, sağlıklı alternatifler sunarak tüketimi dengelemenin önemine dikkat çekti.

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Bayramların vazgeçilmezleri arasında yer alan tatlı ve şekerlemeler, özellikle çocuklar için büyük bir cazibe kaynağı. Ancak uzmanlar, fazla tüketimin sağlık açısından risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Bayram coşkusunu sağlıklı bir şekilde yaşamak için çocukların tatlı tüketimini dengelemek, ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli konuların başında geliyor.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, ailelere önemli önerilerde bulundu.

Anne Babalar Dikkat! Uzmanı Uyardı: Bayram Kabusa Dönmesin - Resim : 1

NE YAPMALI?

Tatlı tüketiminin tamamen yasaklanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Dr. Yurtseven, önemli olanın aşırıya kaçmamak olduğunu vurguladı. "Bayram süresince çocukları doğal tatlılara yönlendirmek daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Kuru meyveler, ceviz, badem gibi besinlerle hem tatlı ihtiyacı karşılanabilir hem de sağlıklı beslenme desteklenebilir. Ayrıca meyveleri eğlenceli sunumlarla cazip hale getirmek, çocukların ilgisini çekebilir. Şerbetli tatlılar yerine sütlü veya hafif tatlılar tercih edilmelidir" dedi.

Anne Babalar Dikkat! Uzmanı Uyardı: Bayram Kabusa Dönmesin - Resim : 2

'SINIR ŞART'

Tatlı tüketiminin kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Dr. Yurtseven, sağlıklı bir çocuğun günlük şeker alımının 5 küp şekeri geçmemesi gerektiğini söyledi. Yurtseven, "Bu miktarı baklavaya oranlarsak, çocuklar en fazla 1-2 dilim tüketmeli. Bir gün fazla kaçırmak büyük bir sorun yaratmaz ancak uzun vadede olumsuz etkileri olabilir" diye ekledi.

Özellikle diyabet, obezite ve kronik hastalığı olan çocukların tatlı tüketimi konusunda daha da dikkatli olması gerektiğini belirten Yurtseven, "Diyabet hastası çocuklar tatlı yediğinde kan şekerleri mutlaka ölçülmeli. Aileler bu konuda bilinçli ve kontrollü hareket etmeli" diyerek uyarıda bulundu.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Ramazan Bayramı Şeker Baklava Çocuk
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