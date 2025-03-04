Bir Ay Boyunca Tatlı Tüketmeyi Bıraktı! Görenler Gözlerine İnanamadı

Uzmanlar, rafine şekerin kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açarak sinirlilik, yorgunluk ve dikkat dağınıklığına neden olduğunu belirtiyor. Araştırmalar, yüksek şeker tüketimi ile depresyon arasında bağlantı olduğunu ortaya koyarken, özellikle erkeklerde bu riskin daha yüksek olduğu vurgulanıyor. 2017'de 23 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir çalışma, en fazla şeker tüketen bireylerin ruhsal rahatsızlıklara yakalanma olasılığının yüzde 23 daha fazla olduğunu gösterdi.

Deneyi sırasında Rachel, rafine şeker içeren tüm besinleri bıraktı ancak meyve ve süt ürünleri gibi doğal şeker içeren gıdaları tüketmeye devam etti. Uzmanlar, doğal şekerlerin lif, vitamin ve antioksidan içermesi sayesinde kan şekerini daha dengeli tuttuğunu ifade ediyor.