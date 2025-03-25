Bu Hatayı Yapan Yandı! Banyolarda Küf, Nem ve Mantara Sebep Oluyor: Birçok Hastalığı Tetikliyor

EVİNİZİ SIK SIK HAVALANDIRIN

Dr. Shah, banyolarda siyah küfün oluşumunu önlemek için iyi bir havalandırmanın şart olduğunu belirterek, "Evinizi sık sık havalandırın, pencerelerinizi gün boyunca açık tutmaya özen gösterin" tavsiyesinde bulundu. Nemli ortamlarda küfün hızla çoğalabileceğine dikkat çeken uzman, çamaşırların içeride kurutulmasının da nem oranını artırarak bu riski artırdığını ifade etti.

Duş sonrası banyoda hava sirkülasyonunu sağlamak için aspiratör veya fan kullanılması gerektiğini belirten Shah, bu önlemlerin küf oluşumunu büyük ölçüde azaltabileceğini söyledi.