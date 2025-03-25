Bu Hatayı Yapan Yandı! Banyolarda Küf, Nem ve Mantara Sebep Oluyor: Birçok Hastalığı Tetikliyor
Sağlık uzmanları, banyolarda gizlenen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek tehlikeli bir tehdide karşı uyardı. Özellikle astım, solunum rahatsızlıkları ve cilt problemleri olan kişileri tehdit eden bu risk, zamanla bağışıklık sistemini de olumsuz etkileyebiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Pratisyen hekim Dr. Bhavini Shah, banyolarda biriken buhar ve yoğuşmanın küf ve mantar oluşumuna zemin hazırladığını belirtti. Özellikle siyah küfün solunum yolu hastalıklarını tetikleyebileceğini vurgulayan uzman, "Bu tür küfler astımı kötüleştirebilir, solunum güçlüklerine neden olabilir ve egzama gibi cilt hastalıklarını artırabilir" dedi. Ayrıca gözlerde iltihaplanmaya yol açabileceğini de sözlerine ekledi.
EVİNİZİ SIK SIK HAVALANDIRIN
Dr. Shah, banyolarda siyah küfün oluşumunu önlemek için iyi bir havalandırmanın şart olduğunu belirterek, "Evinizi sık sık havalandırın, pencerelerinizi gün boyunca açık tutmaya özen gösterin" tavsiyesinde bulundu. Nemli ortamlarda küfün hızla çoğalabileceğine dikkat çeken uzman, çamaşırların içeride kurutulmasının da nem oranını artırarak bu riski artırdığını ifade etti.
Duş sonrası banyoda hava sirkülasyonunu sağlamak için aspiratör veya fan kullanılması gerektiğini belirten Shah, bu önlemlerin küf oluşumunu büyük ölçüde azaltabileceğini söyledi.
DOĞAL YÖNTEMLERLE TEMİZLİK MÜMKÜN
Banyolarda ve evin diğer bölgelerinde oluşan siyah küfü temizlemek için doğal ve kimyasal çözümler bulunuyor. Sirke ve su karışımı gibi doğal temizlik yöntemlerinin yanı sıra piyasada satılan küf temizleyici spreylerin de etkili olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, düzenli temizlik ve önleyici tedbirlerle küf oluşumunun büyük ölçüde engellenebileceğini vurguluyor.