Şeker Bayramı’nda Diş Sağlığınızı Koruyun! Uzmanı Uyardı

Bayramlar, sevdiklerle bir araya gelinen, bolca ikramın yapıldığı özel günlerdir. Şeker Bayramı ise adından da anlaşılacağı gibi, tatlılar ve şekerlemelerle özdeşleşen bir gelenektir. Ancak, bu keyifli bayram sofraları diş sağlığı açısından bazı riskler barındırıyor.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Şeker Bayramı’nda Diş Sağlığınızı Koruyun! Uzmanı Uyardı

Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, bayram ziyaretlerinde bolca tüketilen şekerli atıştırmalıkların diş çürüklerine yol açabileceğini belirterek aileleri uyardı. Özellikle gazlı içecekler, meyve suları, hazır kahveler ve enerji içecekleri gibi asitli içeceklerin diş minesini zayıflattığını vurgulayan Demir, lokum, krokan ve karamel gibi yapışkan tatlıların da çürük riskini artırdığını ifade etti.

DİŞLERİ KORUMANIN BEŞ ALTIN KURALI

Bayram boyunca diş sağlığını koruyabilmek için dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Dt. Nurgül Demir, şu önerilerde bulundu:

Tatlı ve şeker tüketiminin ardından ağız suyla çalkalanmalı veya bol su içilmelidir.
Şekerli atıştırmalıkların tüketimi sınırlandırılmalı, doğal meyve şekerleri bile ölçülü tüketilmelidir.
Yapışkan ve diş yüzeyinde uzun süre kalan gıdalardan uzak durulmalıdır.
Sabah ve akşam düzenli diş fırçalamanın yanı sıra, gün içinde ebeveyn kontrolünde ek fırçalama yapılmalıdır.
Diş sağlığını destekleyen süt, yoğurt, peynir, et, yumurta ve yeşil yapraklı sebzelerin tüketimine özen gösterilmelidir.

DİŞ SAĞLIĞI GENEL SAĞLIĞIN BİR PARÇASIDIR

Bayram tatilinin keyfini çıkarırken, diş sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, dişlerin sadece estetik değil, genel sağlık için de büyük öneme sahip olduğunu hatırlatıyor.

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