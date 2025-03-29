Beren Saat Sessizliğini Bozdu, Gözaltılara Tepki Gösterdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sanat camiasına da büyük eleştiriler getirildi. Eleştirilerin odağını ise sanatçının haksızlığın karşısında durması gerektiği ve sessiz kalan sanatçılar oluşturdu.

Ünlü oyuncu Beren Saat uzun süren sessizliği bozdu. Saat, "Kapılarda ağlayan anneleri gördükçe içim parçalanıyor; Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin öğrencilerinin aileleri onlar. Eğer ülkemiz gelecekte ilerleyecekse bu gençler sayesinde olacak. Lütfen canlarını yakmayın, taleplerini dinleyin, serbest kalsınlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi