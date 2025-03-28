Yılın Düğününün Davetli Listesi Belli Oldu! İş, Siyaset, Sanat Dünyası Akın Edecek

İki yıl önce nişanlanan, düğünleri yılın en merak edilen olaylarından biri olan Jeff Bezos-Lauren Sanchez çifti, bu yaz İtalya'da dünyaevine giriyor. Çiftin davetli listesinin bir kısmı sızarken, aralarındaki ünlü isimler dikkat çekti.

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Yılın Düğününün Davetli Listesi Belli Oldu! İş, Siyaset, Sanat Dünyası Akın Edecek

Teknoloji devi Amazon'un kurucusu milyarder iş insanı Jeff Bezos, 2019 yılından beri birlikte olduğu eski gazeteci Lauren Sanchez ile evleniyor. Bu yaz İtalya'da dünyaevine girecek olan çiftin düğünüyle ilgili spekülasyonlar gündemden düşmezken, davetli listesinin bir kısmı sızdı.

Dünyanın en zengin insanlarından olan 61 yaşındaki Bezos'un, uğruna 25 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisiyle olan düğününe sayısız ünlünün akın edeceği tahmin ediliyor. Sızan davetli listesinde göre; törene ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, ünlü oyuncular, Eva Longoria ile Orlando Bloom, ayrıca Sanchez'in yakın arkadaşı olan şarkıcı Katy Perry katılacak.

Yılın Düğününün Davetli Listesi Belli Oldu! İş, Siyaset, Sanat Dünyası Akın Edecek - Resim : 1
Ivanka Trump ile Jared Kushner

TRUMP'IN KIZI VE DAMADI DA KATILACAK

Bu popüler isimlerin yanında gazeteci Gayle King, ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile iş insanı eşi Jared Kushner gibi isimlerde yılın düğününde konuk olarak yerlerini alacak.

İlk evliliğinden dört çocuğu olan Jeff Bezos, 55 yaşındaki Sanchez ile Mayıs 2023'te nişanlandığını açıklamıştı. Çiftin yaklaşık iki senedir planladıkları düğünün detayları, uzun zamandır magazin basınının en merak ettiği konulardan biriydi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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