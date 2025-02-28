Katy Perry'den '10 Dakikalık' Çılgın Karar, Beş Kişi ile Birlikte İsmini Listeye Yazdırdı

Son yıllarda uzay yolculuğuna ilgi artarken, ünlü ve zengin iş insanları da uzay yolculuğu için isimlerini duyurmaya başlamıştı. Herkesin merak ettiği uzay yolculuğuna ilişkin ismi duyulan son ünlü, herkesi şaşırttı.

Uzay şirketi Blue Origin, yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İlkbaharda gerçekleşmesi planlanan uzay uçuşunda, ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin de yer alacağı belirtildi.

'New Shepard' adlı roketle gerçekleşmesi planlanan uzay uçuşunda Perry'nin yanı sıra Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'ın da bulunacak.

Yolculuğu kesin tarihi henüz netleştirilmemişken, gerçekleşecek olan uçuş, insanlı olarak gerçekleşecek 11'nci uzay uçuşu olacak.

Kaynak: DHA