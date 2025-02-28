Ferdi Tayfur'un Mirası İçin Mahkemeden Flaş Karar... Tuğçe Tayfur Duyurdu: Tedbir Geldi

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından başlayan miras kavgasında yeni bir gelişme yaşandı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının mirasına tedbir konulduğunu açıkladı.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Ferdi Tayfur'un Mirası İçin Mahkemeden Flaş Karar... Tuğçe Tayfur Duyurdu: Tedbir Geldi

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayata veda etti. Organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren usta sanatçı için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Ferdi Tayfur, sevenleri ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Tayfur'un ölümü miras kavgalarını da beraberinde getirdi. Ferdi Tayfur mirasının bir bölümünü bağışlarken kalanını aile üyeleri arasında dağıttı. Ancak oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur'un adının miras listesinde olmadığı görüldü.

Ferdi Tayfur'un Mirası İçin Mahkemeden Flaş Karar... Tuğçe Tayfur Duyurdu: Tedbir Geldi - Resim : 1

Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bu olay sonrası Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Tuğçe Tayfur, "Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum" dedi.

Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur bu gelişmelerin ardından mahkemenin yolunu tuttu. İkilinin avukatlar tüm mirasa tedbir konulması talebinde bulundu.

Ferdi Tayfur'un Mirası İçin Mahkemeden Flaş Karar... Tuğçe Tayfur Duyurdu: Tedbir Geldi - Resim : 2

Mahkemenin verdiği kararı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından duyurdu: Tayfur, babasının tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulduğunu açıkladı.

Ferdi Tayfur'un Mirası İçin Mahkemeden Flaş Karar... Tuğçe Tayfur Duyurdu: Tedbir Geldi - Resim : 3

Tuğçe Tayfur, "Mahkeme kararıyla babamın tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var, gam yok" dedi.

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