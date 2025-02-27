Çağla Şıkel'den Bomba Aşk İtirafı! 'Kalbim Çarpıyor'

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, modacı Neslişah Yılmaz'ın Londra Moda Haftası'ndaki defilesinde yürüdükten sonra Türkiye'ye döndü. Bir süredir iş insanı Erinç Ulutürk ile aşk yaşayan Şıkel, ilk kez ilişkisiyle ilgili duygularını paylaştı.

Şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan ünlü manken, yeni ilişkisiyle ilgili "Kalbim hızlı atmaya başlıyor. İki çocuk annesi olarak bunu çok aleni şekilde konuşmak istemiyorum, birbirimiz tanıma dönemindeyiz" diye konuştu.

'KALBİM ÇARPIYOR'

Magazin basını karşısında ilişkisi hakkında konuşmanın kendisi için zor olduğu söyleyen Şıkel, "Kalbim çarpıyor ve terlemeye başlıyorum. İnsanlar birbiriyle tanışıyor ve daha fazla tanımaya çalışıyorlar, biz de öyle bir dönemdeyiz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi