Türkiye Güzeli ünlü manken Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy’un 16 yıllık evliliği, ihanet ve şiddet iddialarının ardından sarsıldı.20 MİLYON LİRALIK DAVAHürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Güzide Duran ve Adnan Aksoy arasındaki boşanma davası çekişmeli hale geldi. İddiaya göre ünlü manken, eşinden 20 milyon lira tazminat ile aylık 600 bin lira nafaka talep ettiği bir karşı dava açtı. Duran “İhanete uğradım, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm” dedi.BOŞANMA DAVASINDA YENİ PERDE2008 yılında evlenen Güzide Duran ve Adnan Aksoy’un evliliği, ünlü mankenin isminin Okan Buruk ile anılmasının ardından bozulmuş, Aksoy ünlü mankenin kendisine hakaret ettiğini ve güvenini zedelediğini iddia ederek tazminat talep etmişti.TEHDİT, ŞİDDET, İHANETDikkat çeken boşanma davasında ünlü mankenden de bir adım geldi. İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Güzide Duran ‘zina’, ‘hayata kast’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle dava açtı.OTEL VE YURTDIŞI KAYITLARIEvliliği boyunca eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, tehdit de edildiğini iddia eden Duran’ın mahkemeye verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı: Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur. Buna ilişkin otel ve yurtdışı kayıtlarını delil olarak sunuyoruz. Boşanmalarına karar verilmesini, çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz.